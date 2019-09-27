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Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde M.İ. ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıs arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. açılan ateş sonucunda yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi Çobanyıldızı Sokak'ta yaşanan bir diğer olayda ise, silahla vurulmuş olarak bulunan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın tedavi altına alındığı öğrenilirken, olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Hasan Eryılmaz

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