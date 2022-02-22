Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 4 yaralı 5 gözaltı

İddiaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada E.Ç. (53), M.A. (43) bacaklarına aldıkları saçmalar sonucu, F.C.G. ile E.Ç. ise darp neticesi yaralandı.

Yaralılardan baba oğul E.Ç. ile E.Ç. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı M.A. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı belirlenen bir aracın Atatürk Caddesi üzerinde durdurularak arama yapıldığı olayda yaralı halde evine giden F.C.G. ise daha sonra polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş tüfek kartuşu buldu.

Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Çakabey sokakta iki grup arasında çıkan bir başka silahlı kavgada ise bir araç kurşunların hedefi olurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bölgede inceleme yapan ekipler 20'den fazla tüfek kartuşu bulurken, 2 adet de silah ele geçirildi.

Olaylarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz

