İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Y. K. (41) idaresindeki 38 AEV 874 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.S.K. (50) yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile G.K. (8), M.Y.K. ( 6), H.N.K. (4), Y.K. (41), B.K. (44), H.K. (43), Ö.K. (23), M.N. (21), Y.K. (11) ve E.E.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

İLGİLİ HABER
Bursada motosikletin kaza anı kameralarda Bursa'da motosikletin kaza anı kameralarda
İLGİLİ HABER
Geçirdiği trafik kazasıyla hayatı karardı Geçirdiği trafik kazasıyla hayatı karardı
İLGİLİ HABER
Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.