İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, çevre yolu üzeri Battalgazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H. (39) idaresindeki 06 BIM 172 plakalı Hyundai marka otomobil ile İ. E. (23) yönetimindeki 44 AY 478 plakalı Tofaş marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.