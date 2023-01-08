Malatya'da kardan kapalı yollar açıldı

Malatya'da kar yağışının bazı ilçelerde etkili olması nedeniyle 14 kırsal mahalle yolu kardan kapanmıştı. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler yağıştan dolayı kapalı olan yolları açma çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışmaların ardından 8 Ocak Pazar günü itibariyle Malatya il genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı belirtildi.

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