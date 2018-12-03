Malatya'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Donald topu altıpas içerisine indirdi. Arkada bomboş bekleyen Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
59. dakikada Chebake'nin ortasına Rahman gelişine vurdu top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Pereira uzaktan şansını denedi top auta çıktı.
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bokila şutunu çekti, direğe çarpan top ağlara gitti. 1-1
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Handoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım (Mustafa dk. 89 ?), Boutaib Eren (Pereira dk. 70), Sadık, Donald, Aleksic (Ömer dk. 83), Murat Akça, Chebake, Rahman Buğra
Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Muniru, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Akhisarspor: Fatih, Aykut (Vrsajevic dk. 46), Barbosa, Güray, Onur, Lopes, Sıssoko, Soares, Regattın (Bokila dk. 69), Junıor (Eray dk. 88 ?), Caner
Yedekler: Bora, Lukac, Onurcan, Larsson, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor), Bokila (dk. 81) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Sissoko, Caner, Junior (Akhisarspor), Boutaib, Donald, Guilherme, Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)