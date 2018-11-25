İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da komşular arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Malatya'da komşular arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
Malatya'da komşular arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu olan Y.M., O.M., D.M. ile Ş.T. ve M.T. arasında iddiaya göre sokak lambası yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ş.T. ve M.T. aldıkları bıçak darbesiyle, Y.M., O.M. ve D.M. ise darp sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.  

Hasan Eryılmaz 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.