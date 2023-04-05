Malatya'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremin yaraları sarılıyor. Depremde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde 952 kalıcı konutun temeli atılırken, ilçenin 11 ayrı noktasında ise konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor.

“11 ayrı noktada konteyner kent çalışmalarımız sürüyor”

Doğanşehir'de depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Çığlık mahallemizde bulunan konteyner kent -1 diye adlandırdığımız noktada bulunuyoruz 17 dönümlük bir alan bölgenin konteyner kent olarak hazırlanmasını önermiştik önerimizin kabulünden sonra altyapı çalışmalarını tamamlayarak hazır hale getirdik. Bölgede belediyemiz tarafından yürütülen kilit taş çalışmaları da sürüyor. Konteyner kent ise Sancaktepe Belediyemiz tarafından kuruluyor. Sancaktepe Belediyemizin organizasyonunda 217 konteyner geldi yaklaşık 130 aile konteynerle yerleştirildi 548 kişi bölgede barınıyor. Barınma alanları içerisinde eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetler de desteklenerek devam ediyor. İlçemizin ilk konteyner kenti olan bu alanın ardından Doğu mahallemize ikinci bir konteyner kent kurulumu çalışmalarına başlandı. Bunların dışında kırsalda 9 ayrı noktada daha konteyner kent çalışmaları da devam ediyor. Bir çok noktada konteynerlerimiz indirilmeye başlandı altyapıları oluşturulduktan sonra vatandaşlarımız hızla yerleştirilecek“ dedi.

Hasan Eryılmaz

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