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Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı
Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ - Gürkaynak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametinden gelen Bilal Habeşi Erdem (45) idaresindeki 44 NB 651 plakalı Hyundai marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. (7), Ş.E. (12), M.E. (48), S.E. (6) ile E.E. (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan E.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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