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Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 06.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Darıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan K Ş (25) idaresindeki 35 BEU 476 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Feci kazada araç sürücü ile birlikte H.A. (22), Y.K. (21), S.A. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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