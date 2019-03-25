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Malatya'da korkutan deprem !

Malatya'da korkutan deprem !
Malatya'da korkutan deprem !

Malatya’da.4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem - Tıkla İzle

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arguvan merkezli deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası özellikle okullardaki çocuklar büyük paniğe kapıldı. Öte yandan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.
Öte yandan, Malatya'da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.  

Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi

Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen deprem Elazığ'ın merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin Elazığ'da hissedildiğini belirten vatandaşlar tedirgin olduklarını aktardı.

Kamil Can Kılıç- Barış Türel

 

 

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