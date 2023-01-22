Malatya'da korkutan ev yangını

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Pervin Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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