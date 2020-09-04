Malatya'da korkutan motosiklet yangını

Olay, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yanan motosiklette alevler yükselirken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmaz iken olayla ilgili inceleme başlatıldı.





