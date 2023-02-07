Malatya'da mehmetçik çadır kuruyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 04.17'de merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 10 il de büyük çaplı yıkım yaşandı.

Depremler sonrası ekipler tarafından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başlanırken, kentin birçok noktasında oluşturulan noktalarda mehmetçik çadır kurmaya başladı.

Kurulan çadırlara vatandaşların tahliyesi sağlanırken, arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

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