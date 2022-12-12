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Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Malatya’da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. G. yönetimindeki 46 EH 879 plakalı otomobille Ş. K . idaresindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ'a ait 44 H 0012 plakalı Isuzu marka otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte N.B.,S.A.,K,K,,U.E., Y.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hasan Eryılmaz

 

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