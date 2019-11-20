Malatya'da "Pençe"den sonra "Balyoz, "Güven" ve Huzur" dönemi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini arttırmak, huzurlu ve daha güvenli Malatya imajına katkı sağlamak amacıyla 3 yeni timin daha kurulduğu belirtildi. Açıklamada, kendi konularında uzmanlaşan ekiplerden oluşan toplam 84 branşlı personelin yer aldığı Pençe, Balyoz, Güven ve Huzur Timlerinin şehirde suçla mücadele de aktif rol alacakları ifade edildi.

Pençe Timinin 28 personelden oluştuğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Timi, Merkez, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizde sürekli ring halinde bulunarak halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde meydana gelen sıcak olaylara müdahale edecek, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde şok uygulama yaparak meydana gelebilecek olayların önlenmesi için çalışacaklar. Balyoz timi 20 personelden oluşup 2 ekip olarak görev yapak. Şehrimize girişi bulunan alternatif yol güzergahlarında ilimize giriş yapması muhtemel ve terör, narkotik, asayiş olaylarına karışabileceği değerlendirilen şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde “şok uygulama” yaparak şehrimizde meydana gelebilecek suçları daha şehrimize sokmadan bertaraf etmek için çalışacaklar. Güven Timi 21 personelden oluşup 6 ekip ve 3 yaya devriye olarak görev yapacak.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Kanal boyu Caddesi, Cezmi Kartay Caddesi ve Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde görev alarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde olmaları adına çalışmalar yapacaklar. Huzur timi 15 personelden oluşup 3 ekip ve 1 Zabıta Memuru olarak görev yapacak. İl merkezinde ve merkez ilçelerimizde bulunan toplam 217 adet park ve bahçede önleyici güvenlik tedbirleri alarak halkımızın aileleri ile birlikte park ve bahçelerde güven ve huzur içerisinde vakit geçirmelerini temin etmek amacıyla görev yapacaklar, Park ve bahçeleri mesken ederek çevreye rahatsızlık veren, gayri ahlaki davranışlarda bulunan, suça karışan şahıslar hakkında başta önleyici hizmetin gereğini ifa ederek gerekmesi halinde idari ve adli işlemlerin tesis edilmesini sağlayacaklar. Kurulan timlerimiz diğer görev yapan görevlilerimize ek olarak uzman personeller ile birlikte bölgelerinde bulunan muhtarlar, halkın ileri gelen fertleri, esnaflar, cami imamları ile irtibat kurarak halkımızın güvenliğiyle ilgili kendi yönlerinden çalışmalarını yapacaklar, gerekmesi halinde diğer birimlere de durumu rapor ederek gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacaklar. Kurulan bu timlerimiz suç ve suçluyla etkin bir şekilde mücadele edeceklerdir.”

Açıklamada ayrıca her türlü ihbarı da sosyal medya ve whatsap hattından bildirebilecekleri belirtilerek, "Vatandaşların 0505 318 44 86 nolu Whatsapp Polis İhbar Hattı ile bu timlerimize asayiş ve güvenlik konuları yönünden çağrı, fotoğraf, konum, mesaj ile 7 gün 24 saat ulaşabilecekler"