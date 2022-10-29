Malatya'da piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Malatya ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Kale yol uygulama noktasında durdurdukları hafif ticari bir araçta arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpekler ile yapılan aramalarda valizler içerisine paketler halinde gizlenmiş piyasa değeri 10 milyonunun üzerinde 83 kilo 287 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.