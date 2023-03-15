Malatya'da sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşadığı Malatya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırlar su alırken, eşyalar da ıslandı. Depremzedeler, çadırlardaki suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgede yağışlı havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Hasan Eryılmaz

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