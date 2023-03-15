İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da sağanak yağış hayatı felç etti

Malatya'da sağanak yağış hayatı felç etti
Malatya'da sağanak yağış hayatı felç etti

Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Malatya'da sağanak yağış hayatı felç etti - Tıkla İzle

Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya'da iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent trafiği ise adeta felç oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Hasan Eryılmaz

İLGİLİ HABER
Malatyada sağanak yağış etkili oldu Malatya'da sağanak yağış etkili oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.