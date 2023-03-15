Malatya'da sağanak yağış hayatı felç etti

Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya'da iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent trafiği ise adeta felç oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Hasan Eryılmaz

İLGİLİ HABER Malatya'da sağanak yağış etkili oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.