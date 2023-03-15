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Malatya'da sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu

Malatya'da sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu
Malatya'da sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu. Aşırı su toplayan Sultansuyu Barajı'nda ise tahliye çalışmaları başlatıldı.

Malatya'da sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu - Tıkla İzle

Malatya'da hafta başı başlayan sağanak yağış etkisini attırarak devam ederken, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Sultansuyu Barajı üzerinde bulunan Sincik Köprüsü ise jandarma ekipleri tarafından ulaşımı kapatılırken, bölgede oluşan sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu. DSİ yetkileri aşırı su toplayan barajda tahliye çalışması başlattı.
Bölge sakinleri daha önce benzer durumla karşılaşmadıklarını belirterek devam eden yağış dolayısıyla endişeli olduklarını söyledi.

Hasan Eryılmaz
 

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