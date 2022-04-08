Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Kentte saatte 50 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde yaşanan şiddetli rüzgar Ali Kartal'a ait sebze serasında hasara yol açtı.

10 dönümlük alanda kurdukları 42 seranın neredeyse tamamının rüzgarda hasar aldığını belirten Kartal, “Rüzgar büyük bir tahribat oluşturdu. Biz bu gece seraların üzerini nasıl kapatacağız. Bunlar hep yanarlar. Sedir, fide ektik, domates, biber, patlıcan her çeşidini de ekmişiz. Rüzgar da çıkınca doğal afeti yaşadık. 10 dönüm alanda 42 seramız var. Şu anda 42 seramızdan 5-6 seramız sağlam kaldı. Diğerlerini rüzgar paramparça etti. Mağduruz, bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sera görevlisi Deniz Kartal da, “Rüzgardan zarar gördük. Bütün seralarımız yıkıldı. Doğal afetten dolayı mağduruz. Seralar yeni yeşermeye başladı. Soğuk gelir üzerini kapatmak gerek” diye konuştu.

Erdal Akbuğa

