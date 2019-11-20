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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Şehir Mezarlığı'na yakın bir bölgede meydana gelen olayda M.S.A. (27) açılan ateş sonucunda yaralanırken olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.A. olay yerinden otomobil ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hasan Eryılmaz

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