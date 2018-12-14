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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı |Malatya haberleri...

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı |Malatya haberleri...
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı |Malatya haberleri...

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salköprü Mahallesi Desenli sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucunda çevredeki bazı araçlara saçma isabetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. 

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta detaylı incelemede bulundu. Bu olayın ardından ise İlyas Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde Desenli sokaktaki silahlı kavga olayına karıştığı değerlendirilen T.K. bacağından silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Hasan Eryılmaz
 

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