İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu

Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu
Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi’nde etkili olan soğuk hava ekmek fırınını dondurdu. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşların ekmek ihtiyacı ilçe ile şehit merkezinden sağlanıyor.

Malatya’da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu - Tıkla İzle

Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde bir süredir etkili soğuk hava ekmek fırınını dondurdu. Aşırı soğuklar nedeniyle donan fırında ekmek üretimine ara verilirken, mahalle sakinlerinin ekmek ihtiyacı ilçe ve şehir merkezinden karşılanıyor.

“10 gündür durum aynı”

Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallede tek fırın işletmecisi olduklarını kaydeden Aliseydi Kurt, “Soğuktan dolayı fırın ısınmıyor fırın ısınmadığı için ekmek çıkaramıyoruz. Hamur da maya tutmuyor. Mahalle sakinleri ekmek ihtiyacını Akçadağ ilçe ile şehir merkezinde karşılamaya çalışıyor. Aşırı bir soğuk var bölgedeki tek fırıncıda biziz. 10 gündür durum böyle devam ediyor" diye konuştu

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.