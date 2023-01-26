Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu

Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde bir süredir etkili soğuk hava ekmek fırınını dondurdu. Aşırı soğuklar nedeniyle donan fırında ekmek üretimine ara verilirken, mahalle sakinlerinin ekmek ihtiyacı ilçe ve şehir merkezinden karşılanıyor.

“10 gündür durum aynı”

Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallede tek fırın işletmecisi olduklarını kaydeden Aliseydi Kurt, “Soğuktan dolayı fırın ısınmıyor fırın ısınmadığı için ekmek çıkaramıyoruz. Hamur da maya tutmuyor. Mahalle sakinleri ekmek ihtiyacını Akçadağ ilçe ile şehir merkezinde karşılamaya çalışıyor. Aşırı bir soğuk var bölgedeki tek fırıncıda biziz. 10 gündür durum böyle devam ediyor" diye konuştu

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

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