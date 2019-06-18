Malatya'da şüpheli çanta alarmı

Malatya'da kent merkezinde bir ATM önünde bulunan çanta polisi hareket geçirdi. Emniyet ekipleri çantanın bulunduğu alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alarak caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken, bir kadın polislerin yanına gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Ekipler yapılan incelemenin ardından çantanın kadına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine verdi. Bunun üzerine çevredekiler rahat bir nefes alırken ekipler caddeyi yeniden yaya ve araç trafiğine açtı.

Çantayı unutan kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Selçuk Dönmez

