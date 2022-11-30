Malatya'da tır dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, 13.15 sıralarında Malatya -Adıyaman karayolu Doğanşehir - Sucatı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan G.G. (48) idaresindeki 33 N2 186 plakalı tırın dorsesi kayarak geçtiği karşı şeritte, O.A. (25) yönetimindeki 34 DLH 422 plakalı Fiat marka araç ile İ.A. idaresindeki (59) 44 NZ 788 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kazada İbrahim Ağar ile Nihat Kozant olay yerinde hayatını kaybederken, G.G. ile O.A. yaralandı.

Kazayı görerek yaralılara ilk müdahalede bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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