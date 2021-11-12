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Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı
Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya'da tırın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen M.B. yönetimindeki 33 NVF 74 plakalı scania marka tır havaalanı istikametinden gelen S.G. yönetimindeki 23 ABJ 989 plakalı renault marka otomobile kavşak içerisinde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü S.G. ile iki oğlu M.G ve Ş.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 45 yaşındaki otomobil sürücüsünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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