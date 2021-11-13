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Malatya'da tır traktöre çarptı: 1 ölü

Malatya'da tır traktöre çarptı: 1 ölü
Malatya'da tır traktöre çarptı: 1 ölü

Malatya'da tırın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal K. idaresindeki 44 AF 260 plakalı traktöre aynı yöne ilerleyen 27 AFK 608 plakalı N.K. yönetimindeki tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cemal K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, tır sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hasan Eryılmaz

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