Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ticareti, nakledilmesi depolanması veya satın alınması ile bu suçlara iştirak eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 322 gram skunk, 28,20 gram metamfetamin, 325 gram esrar, 5 bin 159 adet sentetik ecza hap, 0,53 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 735 TL ele geçirildi.

Hasan Eryılmaz

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