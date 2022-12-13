İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama

Malatya’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 14’ü tutuklandı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ticareti, nakledilmesi depolanması veya satın alınması ile bu suçlara iştirak eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 322 gram skunk, 28,20 gram metamfetamin, 325 gram esrar, 5 bin 159 adet sentetik ecza hap, 0,53 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 735 TL ele geçirildi.

Hasan Eryılmaz

İLGİLİ HABER
Kahtada çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kahta’da çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İLGİLİ HABER
İstanbulun göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın
İLGİLİ HABER
Uyuşturucu ticareti yapmak istemeyince başına gelmeyen kalmadı Uyuşturucu ticareti yapmak istemeyince başına gelmeyen kalmadı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.