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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da bir şahıs üzerinde yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında naylon poşetlere sarılı şekilde 2 paket halinde 1 adet 4 gram, 1 adet 136 gram olmak üzere toplam 140 gram Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından başka bir bölgede yine durumundan şüphelenilerek durdurulan bir başka şüphelinin de üzerinden 74 adet kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan her iki şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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