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Malatya'da yıkılan yerler yarış dronu ile görüntülendi

Malatya'da yıkılan yerler yarış dronu ile görüntülendi
Malatya'da yıkılan yerler yarış dronu ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremin 16’ncı gününde Malatya’da yıkılan binalar yarış dronu ile havadan görüntülendi.

Malatya’da yıkılan yerler yarış dronu ile görüntülendi - Tıkla İzle

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden 11 il etkilenirken, en fazla yıkımdan biri de Malatya'da gerçekleşti. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri il genelinde yapmış olduğu hasar tespitlerinde Malatya'da 3 bin 103 binanın yıkıldığını, 18 bin 29 binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Ekipler, şehrin tamamında enkaz çalışmalarına devam ederken, o anlar dron pilotu Yunus Yılmaz tarafından görüntülendi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Cahit Özçelik
 

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