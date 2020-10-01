Malatya'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Malatya'nın Batı girişinde yer alan Beylerderesi Viyadüğünde işçi servislerinin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik altüst oldu. 5 aracın karıştığı kazada servislerde bulunan 9 işçi yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ambulanslarıyla Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın şehrin tek giriş yolu olan çevreyolunda olması ve organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların çıkış saatine denk gelmesi ile yüzlerce araç kuyruğu oluştu.

Viyadük üzerindeki kaza sonrası kitlenen trafik uzun süre açılmazken, işten çıkan çok sayıda işçi ise servislerden inerek viyadüğü yaya olarak geçti.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, Malatya-Kayseri Karayolunun trafiğe kapanan şehir girişi güzergahı da uzun süre sonra yeniden trafiğe açıldı.

Hasan Eryılmaz

