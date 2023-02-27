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Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Peş peşe depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta bugün Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem de hissedildi. Depremde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan, daha önce hasar alan 2 katlı metal mutfak eşyası üretimi yapan fabrika kısmen çöktü. Fabrikadaki ürünleri boşaltmaya çalışan 9 kişinin içerideyken depreme yakalandığı, deprem sırasında bunlardan 4'ünün kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralı 4 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

Her ihtimale karşı bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Halil Ulubey - Mehmet Basmacı

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