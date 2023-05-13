Malatya'daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hasar gören Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan konutlarda çalışmalar sürüyor. Yeşilyurt ilçesi İkizce mevkiinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ve yıl sonunda teslim edilmesi planlanan 6 bin 458 konutlarda hızla yükseliyor.

“İlk blokların betonarme işlerini bitirdik”

6 bin 458 konutun Aralık ayında halk sahiplerine teslim edileceğini ifade eden TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, ”6 Şubat depremleri hemen sonrasında Malatya'ya nakilleri yapılan idaremizdeki personel enkaz ve hasar tespit çalışmalarında yoğun bir şekilde katılım sağlayarak görev yapmışlardır. Depremin hemen ardından kalıcı konutlarla ilgili olarak yer tespitleri yapılarak ihale çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Bugünde milletvekilimiz ile birlikte Yeşilyurt İkizce bölgemizde toplamda 6 bin 458 konutun ihalesini yaptığımız bölgenin 3. etabındayız. Buradaki ilk bloklarımızın tamamının betonarme işlemlerini bitirdik. Diğer bloklarda işlemlerimiz devam ediyor. Buradaki konutların normalde sözleşme süresine göre iş bitim tarihi 10 Ocak 2024 idi. Yüklenici firma ile yaptığımız görüşmeler neticesinde firma yetkilileri konutları daha erken bitirebileceklerini taahhüt etti bizde iş bitim tarihini 20 Aralık 2023 olarak gerçekleştirmiş olacağız inşallah” dedi

“Malatya'ya yaklaşık 70 bin konut yapılacak”

Malatya'da Battalgazi ile Yeşilyurt bölgelerinde 4 noktada kalıcı konutlar için çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “6 Şubat 2023 depremi saat 04.17 bu tarihi ve saati hiç unutmayacağız. 11 şehirde kayıp ettiğimiz 50 bin 500 canımızı asla unutmayacağız. Bir taraftan üzüntülerimizi yüreklerimizden yaşarken bir taraftan da çadır ve konteyner kentlerimizi oluşturarak ayni ve nakdi desteklerimizi de sağlayarak eş zamanlı olarak kalıcı konutlar için de süreci başlattık. Malatya'ya yaklaşık 70 bin konut yapılacak bunların bir kısmı rezerv alanlarında bir kısmı ise yerinde dönüşüm şekelinde gerçekleştirilecek. Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerinde 4 alanda kalıcı konutların inşasına başlanmış vaziyette. Bunların bir tanesi Yeşilyurt bölgesi şehrin batı tarafı İkizce mahallemizde toplamda 6 bin 458 konutun ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu gibi bir yıl dolmadan hak sahiplerine konutlarımızı teslim edeceğiz. Şuana kadar 11 bin 589 konutumuzun ihalesi yapılarak inşaatlarına başlandı. Ayı zamanda depremde ağır hasar alan ilçelerimizden Doğanşehir'de bin 676 konutumuzun ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Akçadağ'da 310 konutumuzun ihalesi daha önce yapılmıştı Akçadağlı hemşerilerimizin yerle ilgili yaşadıkları tereddütlerden dolayı süreç uzadı yer tespiti yapıldıktan sonra Akçadağ'ımızda da inşaata başlanacak. Yazıhan'da 157 konut için inşaata başlandı. Hekimhan'da 553 konutun ihalesi tamamlandı Kuluncak' ta ise ihale süreci sonrası inşaatlarımız başlayacak” diye konuştu.

Hasan Eryılmaz

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