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Malatya'daki iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Malatya'daki iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'daki iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen kazada Y.D. idaresindeki 44 PD 344 plakalı otomobil ile M.E. yönetimindeki 44 M 0083 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Y.D. yaralandı.

Malatya-Ankara karayolu Maşti kavşağı mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise B.A. idaresindeki 44 BA 806 plakalı araç ile H.Y. yönetimindeki 44 LH 425 plakalı araç çarpıştı. Kazada A.S.D. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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