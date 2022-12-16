İhlas Haber Ajansı

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Malatya'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama
Malatya'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltın alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan Battalgazi ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştı.
İşlemlerden sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslardan 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile 1'i ise alınan ifadesini müteakip serbest bırakıldı.

Selçuk Dönmez

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