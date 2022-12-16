Malatya'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan Battalgazi ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştı.

İşlemlerden sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslardan 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile 1'i ise alınan ifadesini müteakip serbest bırakıldı.

Selçuk Dönmez

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