Malatya'daki yıkım havadan görüntülendi

6 Şubat'taki asrın felaketinde büyük hasar alan illerin başında gelen Malatya'da acil yıkılacak binalar ile yıkılmış binaların enkazları kaldırılmaya devam ediyor. Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı kent merkezinde enkazlar kaldırıldıkça cadde ve sokaklardaki boş alanlar da genişliyor.

Drone ile havadan görüntülenen kentte birçok caddede yaşanan yıkım sonrası enkazların kaldırıldığı görülüyor. 169 bin 139 binanın bulunduğu Malatya'da 46 bini aşkın bina ağır hasar aldı. Acil, ağır, orta ve yıkık sayısı 133 bin 47 bağımsız bölümün yer aldığı kentte enkaz kaldırma oranı şu an yüzde 74'lerde.

Cahit Özçelik

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