Malatyalı depremzede kardeşlerin örnek davranışı takdir topladı

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Malatya'dan Aydın'ın Çine ilçesindeki akrabalarının yanına gelen 2 kız kardeşin örnek davranışı takdir topladı. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'e gelen 2 kız kardeş Tuğçe T. ve Havva G., şehirlerarası otobüs terminalinde bir çanta buldu. Çantanın içerisinde 2 bin 400 TL nakit para ve 8 adet çeyrek altın olduğunu fark eden gençler, çantayı muhafaza altına aldı. Daha sonra ilçe merkezinde kimseyi tanımadıkları için yanlarına aldıkları çanta ile Çine ilçesine giden genç kızlar, burada akrabaları ile birlikte Çine Emniyet Müdürlüğü Karakolu'na gitti. Burada polis ile görüşen genç kızlar, durumu anlatarak çantayı karakola teslim etti.

Çantanın para ve altın dolu olduğunu gören Çine emniyeti, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. O esnada çantanın sahibi Kadriye İ.'nin de otogar emniyetine çantasını kaybettiğini bildirerek iletişim numarasını bıraktı. Yapılan araştırmalar sonucunda çantanın sahibine ulaşıldı. Yapılan görüşmenin ardından çantanın sahibi Kadriye İ.'nin, bir iş için Ordu'ya gittiği ortaya çıktı. Çantasının bulunduğuna çok sevinen Kadriye İ., kaybettiği para ve altınları borçlarını ödemek için biriktirdiğini belirterek, örnek davranış sergileyen depremzede kardeşlere teşekkür etti. Bulunan çantayı teslim alan Çine emniyeti ise gerekli tutanakların ardından çantanın sahibine teslim edilmesi için muhafaza altına aldı.

Kayıp çantayı teslim alan polis ise duyarlılıklarından ötürü depremzede kardeşlere teşekkür ederken, depremzede kardeşler ise buldukları paranın alın teri olmadığını ifade ederek parayı teslim ettiklerini belirtti. Çine polisinin de ilgilenerek çantanın sahibine ulaştığını belirten kardeşler “Hem çantanın sahibini hem bizi mutlu ettiler” dedi.

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