Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Yaklaşık 22 ay önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'da, aradan geçen süre zarfında binlerce yeni konut inşa edildi. Depremin hemen ardından bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan deprem konutlarının birçoğu tamamlanarak geçtiğimiz günlerde yapılan kura çekimi ile hak sahiplerine dağıtıldı. Malatya genelinde şu ana kadar bin 750 adet konut ve köy evi, depremzedelere teslim edildi. Bu sayı, yapımı tamamlanan konutların da teslim edilmesi ile artacak.

Deprem sonrası inşasına başlanılan ve kısa süre önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesindeki konutlarda da yeni bir yaşam başladı. Yatılı Bölge Okulu (YİBO) yanında inşa edilen 25 bloktaki 472 adet deprem konutuna yerleşen aileler, devletin en zor durumlarında yanlarında olduklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

TOKİ tarafından yaptırılan evlerin çok güzel olduğunu ve beğendiklerini belirten depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin hemen ertesi günü kendilerinin yanında olduğunu da söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Depremin ardından 22 ay sonra yeni evlerine taşınmanın da sevincini yaşayan depremzedeler, bu süreç zarfında da tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Erdal Akbuğa - Selçuk Dönmez