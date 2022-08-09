Malatyalı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Bu bilginin ardından şehidin Malatya - Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şehidin naaşının yarın gündüz saatlerinde Malatya'ya getirilerek Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Hasan Eryılmaz

