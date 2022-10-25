Malatyalı 'Şoför Nebahat' erkeklere taş çıkartıyor

Battalgazi ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Pınar Akgün "kadından şoför olmaz " söylemlerine aldırmayarak yaklaşık 10 yıldır kent trafiğinde direksiyon sallıyor. Küçük yaşlarda itibaren çok istediği şoför olma hayalini önce araç kiralayarak ardından ise hem araç hem de hat satın alarak gerçekleştiren Malatya'nın tek kadın servis şoförü Pınar Akgün sabahın ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçerek evlerinde aldığı işçileri çalıştıkları Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyor.

"Yapamazsın dediler hırs ettim başardım"

Küçük yaşlardan itibaren şoför olmak istediğini kaydeden Akgün," 10 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Mesleğe küçüklükten buyana merakım vardı. Çevremdekiler yapamazsın diyerek dalga geçerlerdi çok fazla alay konusu oldum ama hırs yaptım belediye otobüslerine binerken sürücülerin ayaklarını takip ederdim. Zamanla şoförlüğü öğrendim bir süre şoför olarak çalıştıktan sonra biriktirdiğim para ile önce aracımı daha sonra ise hat satın alarak kendi işimi yapmaya başladım" dedi

"Çok güzel tepkiler alıyorum"

Sabah erken saatlerde direksiyon başına geçerek işçileri çalıştıkları fabrikalara ulaştırdığını belirten Akgün, "İsteyen her bayan servis şoförlüğü yapabilir. Çevremdeki bazı bayan arkadaşların da şoförlük yapma hevesi var. Onlara da yardımcı oluyorum, taşıdığım işçilerin tamamı bayan ben de bayan olduğum için işçiler içinde bir rahatlık olurken, erkek sürücülerden de olumlu tepkiler alıyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

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