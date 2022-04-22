Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Edinilen bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran'da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Altunörs'ün ailesine acı haber ulaştı

Hain saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba evine acı haber ulaştı. Şehidin Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Altunörs'ün naaşının yarın Malatya'ya getirilerek ikindi namazını müteakip Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Hasan Eryılmaz