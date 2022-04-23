Malatya'ya şehit ateşi düştü

Edinilen bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran'da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Altunörs'ün ailesine acı haber ulaştı

Hain saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba evine acı haber ulaştı. Şehidin Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Altunörs'ün naaşının yarın Malatya'ya getirilerek ikindi namazını müteakip Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketine gönderildi



Şehit Aytaç Altunörs, için Kilis Asri Mezarlıkta tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şehit Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile protokol üyeleri ile şehit polisin meslektaşları katıldı.





Hasan Eryılmaz-Mehmet Ali Dağ