Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan sağanak uyarısı sonrası yer yer etkili olan yağışlar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede yollar sular altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Alt geçitlerin de göle döndüğü kentte birçok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçların imdadına polis ekipleri yetişirken, yetkililer ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Hasan Eryılmaz



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