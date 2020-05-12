Malazgirt Ovası ikinci defa sular altında kaldı

Malazgirt Ovası, yağan yağmurdan dolayı Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasa sonucu sular altında kaldı. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, aralıklarla yağan şiddetli yağmurun çiftçileri zor durumda bıraktığını belirterek, “Yaklaşık bir aydır ilçemizde yer yer çok şiddetli yağmur yağıyor. Geçtiğimiz haftalarda yine şiddetli yağışlardan dolayı iki nehrimiz taşmış ve 50 bin dekarlık tarım arazimiz sular altında kalmıştı. İki gündür şiddetini artıran yağmur ikinci defa Malazgirt Ovası'nı sular altında bıraktı. Şiddetli bir şekilde iki gün boyunca durmadan yağan yağmur çiftçilerimize ikinci defa bir şok daha yaşattı” dedi.

Sami Demir