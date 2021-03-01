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Malazgirt'te baharın ilk gününde lapa lapa kar yağışı

Malazgirt'te baharın ilk gününde lapa lapa kar yağışı
Malazgirt'te baharın ilk gününde lapa lapa kar yağışı

Muş’un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar mart ayında havaların ısınması beklerken günü lapa lapa kar yağışıyla uyandılar.

Mart ayının ilk gününde etkili olan kar yağışı, Malazgirt ilçesini beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde etkili olan ve kısa süre içerisinde etkisini arttıran kar yağışıyla kent beyaza büründü. İlçede mart ayının ilk gününde etkili olan kar yağışıyla beraber hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Bahar mevsimini beklediklerini, ancak kar yağışının etkili olduğunu belirten Furkan Korucu, “Yazı beklerken tekrar kar yağıyor. Bu da normaldir. Normal bir şekilde işlerimiz devam etmektedir. Kışımız tekrar geri geldi” diye konuştu. Öte yandan, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında da ulaşımda aksaklıkların yaşandığı belirtildi.

Sami Demir
 

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