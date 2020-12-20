Malezya, Covid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaşma imzalayacak

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinin geliştirdiği aşılar çeşitli ülkelerde tek tek onay alıyor. Malezya Sağlık Bakanı Adham Baba, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısının tedariği için yarın sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Malezya geçen ay, nüfusunun yüzde 20'sini aşılamak için Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen 12,8 milyon doz korona virüs aşısı sipariş etti. Malezya resmi haber ajansı BERNAMA, Malezya'nın daha önce Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile halkın yüzde 10'unu aşılamaya yetecek kadar doz almak için anlaşma yaptığını açıkladı.

Malezya, bütün anlaşmaların yapılması sonrası 2021 yılının başında sağlık çalışanları başta olmak üzere halka aşılama yapılacağını duyuruldu.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin Malezya'nın nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak istediğini söyledi. Malezya'da toplam vaka sayısı 91 bin 969'a yükselirken, korona virüs kaynaklı can kaybı ise 433 olarak açıklandı.