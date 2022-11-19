Malezya halkı genel seçim için sandık başında

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da 15. genel seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.30'da başladı. 6 milyonu yeni seçmen olmak üzere toplam 21.1 milyon kişi, yıllardır süren siyasi kargaşanın ardından 222 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçim Komisyonu, öğle saatine kadar seçmenlerin yaklaşık yüzde 50'sinin oy kullandığını aktardı. 9 binden fazla sandık, 10 saat boyunca açık kalacak.

Seçimin BN ile PH koalisyonu arasında çekişmeli geçmesi bekleniyor

Kritik seçimde Başbakan İsmail Sabri Yaakob'un başkanı olduğu Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki sağcı siyasi partilerden oluşan iktidardaki Ulusal Cephe (Barisan Nasional-BN) koalisyonu, eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefet lideri Enver İbrahim'in Umut İttifakı (Pakatan Harapan-PH) koalisyonu ve Muhyiddin Yasin liderliğindeki Malay milliyetçisi Ulusal İttifak (PN) yarışıyor.

Seçimin Ulusal Cephe (BN) ve Umut İttifakı (PH) arasında çekişmeli geçmesi beklenirken, analistler tarafların tek başına hükümeti kurmak için gerekli olan 112 sandalye sayısına ulaşamayacağını belirtiyor. Öte yandan, siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya'da son 4 yılda 3 başbakan göreve gelmişti.

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