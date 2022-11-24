Malezya Kralı Abdullah Şah, hükümeti kurma görevini İbrahim'e verdi

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da geçtiğimiz cumartesi günü yapılan 15. genel seçimin ardından yaşanan siyasi belirsizlik sona eriyor. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, hiçbir tarafın parlamentoda yeterli sayıya ulaşamamasının ardından hükümeti kurma görevini, en fazla sandalye kazanan Umut İttifakı (Pakatan Harapan-PH) lideri Enver İbrahim'e verdi. Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefet lideri 75 yaşındaki İbrahim için yerel saatle 17.00'de yemin töreni düzenleneceği duyuruldu.

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