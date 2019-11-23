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Malezya, Rus gemisini bağladı

Malezya, Rus gemisini bağladı
Malezya, Rus gemisini bağladı

Malezya açıklarında ilerleyen 22 Rus ve Ukraynalı denizcinin bulunduğu Rus gemiye Malezya tarafından el konulduğu açıklandı.

Rusya'ya ait olan New Orion isimli kuru yük gemisine Malezya açıklarında Malezya Deniz Sınırlarını Koruma Ajansı ekipleri tarafından el konuldu. Rus basınının Rusya'nın Kuala Lumpur diplomatik temsilcilerinden edindiği bilgilere göre içinde 22 Rus ve Ukraynalı gemi personelinin bulunduğu geminin Kamerun bayrağı taşıdığı, Malezya açıklarında demir atmak için izin isteyen gemiye Malezya tarafının izin vermemesine rağmen yinede demir atması nedeniyle el konulduğu öğrenildi.

Rus diplomatik temsilcilerinin konuyla ilgili Malezya tarafıyla görüşmelere başladığı açıklanırken geminin 2 yıl bağlı kalması ve 20 bin dolar para cezası alması gündemde olduğu belirtildi.

Erhan Altıparmak

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